النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل

رغم المخاوف من انعكاسات الجائحة بالهند ساد تفاؤل الانتعاش

سجلت أسعار النفط، تعافيًا اليوم الاثنين، رغم المخاوف من انعكاسات جائحة كورونا بالهند؛ حيث ساد تفاؤل إزاء انتعاش قوي للطلب على الوقود في دول منها الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 1%؛ حيث ارتفع خام برنت إلى 67.51 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي إلى 64.35 دولارًا للبرميل.

وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي": "التوتر بسبب الهند يمنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.. على الرغم من انخفاض الطلب في الهند؛ فمن المرجح جدًّا أن يعود النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة"؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.

وصعد خام برنت نحو 30% هذا العام؛ متعافيًا من أدنى مستوياته على الإطلاق المسجلة العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياسية من قِبَل منظمة "أوبك" وحلفائها.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل
سبق

سجلت أسعار النفط، تعافيًا اليوم الاثنين، رغم المخاوف من انعكاسات جائحة كورونا بالهند؛ حيث ساد تفاؤل إزاء انتعاش قوي للطلب على الوقود في دول منها الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 1%؛ حيث ارتفع خام برنت إلى 67.51 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي إلى 64.35 دولارًا للبرميل.

وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي": "التوتر بسبب الهند يمنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.. على الرغم من انخفاض الطلب في الهند؛ فمن المرجح جدًّا أن يعود النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة"؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.

وصعد خام برنت نحو 30% هذا العام؛ متعافيًا من أدنى مستوياته على الإطلاق المسجلة العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياسية من قِبَل منظمة "أوبك" وحلفائها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
08:57 PM

أسعار النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل

رغم المخاوف من انعكاسات الجائحة بالهند ساد تفاؤل الانتعاش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
839

سجلت أسعار النفط، تعافيًا اليوم الاثنين، رغم المخاوف من انعكاسات جائحة كورونا بالهند؛ حيث ساد تفاؤل إزاء انتعاش قوي للطلب على الوقود في دول منها الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 1%؛ حيث ارتفع خام برنت إلى 67.51 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي إلى 64.35 دولارًا للبرميل.

وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي": "التوتر بسبب الهند يمنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.. على الرغم من انخفاض الطلب في الهند؛ فمن المرجح جدًّا أن يعود النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة"؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.

وصعد خام برنت نحو 30% هذا العام؛ متعافيًا من أدنى مستوياته على الإطلاق المسجلة العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياسية من قِبَل منظمة "أوبك" وحلفائها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,941
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة