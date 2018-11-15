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"هلال جازان" يدشن برنامج الإسعافات الأولية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة

ينفذه مدربون متخصصون على مدى 6 أسابيع ويتضمن 30 دورة تدريبية

بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نفذت، صباح اليوم الخميس، مبادرة هيئة الهلال الأحمر بجازان بتدريب منسوبي القطاعات العسكرية في المنطقة، حيث دشنها مساعد مدير الدفاع المدني بجازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري ورئيس فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد.

وفي التفاصيل، دشن المبادرة تحت عنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف"، وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني بجازان، ضمن التعاون المشترك بين الدفاع المدني والهلال الأحمر في سبيل الارتقاء بجودة العمل الميداني لدى الجهتين.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الطبية لدى المستجيبين الأوائل للحوادث من رجال الدفاع المدني بما يحقق ويكفل الرعاية العاجلة للمصابين لحين وصول المختصين في تقديم الخدمة الإسعافية.

وينفذ البرنامج على مدى ستة أسابيع ويتضمن ( 30 ) دورة تدريبية يتم تنفيذها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في جميع مراكز الدفاع المدني بالمنطقة، وينفذها مدربون متخصصون من منسوبي الهلال الأحمر بجازان.

الهلال الأحمر جازان

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"هلال جازان" يدشن برنامج الإسعافات الأولية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة
سبق

بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نفذت، صباح اليوم الخميس، مبادرة هيئة الهلال الأحمر بجازان بتدريب منسوبي القطاعات العسكرية في المنطقة، حيث دشنها مساعد مدير الدفاع المدني بجازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري ورئيس فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد.

وفي التفاصيل، دشن المبادرة تحت عنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف"، وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني بجازان، ضمن التعاون المشترك بين الدفاع المدني والهلال الأحمر في سبيل الارتقاء بجودة العمل الميداني لدى الجهتين.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الطبية لدى المستجيبين الأوائل للحوادث من رجال الدفاع المدني بما يحقق ويكفل الرعاية العاجلة للمصابين لحين وصول المختصين في تقديم الخدمة الإسعافية.

وينفذ البرنامج على مدى ستة أسابيع ويتضمن ( 30 ) دورة تدريبية يتم تنفيذها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في جميع مراكز الدفاع المدني بالمنطقة، وينفذها مدربون متخصصون من منسوبي الهلال الأحمر بجازان.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:04 PM

"هلال جازان" يدشن برنامج الإسعافات الأولية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة

ينفذه مدربون متخصصون على مدى 6 أسابيع ويتضمن 30 دورة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نفذت، صباح اليوم الخميس، مبادرة هيئة الهلال الأحمر بجازان بتدريب منسوبي القطاعات العسكرية في المنطقة، حيث دشنها مساعد مدير الدفاع المدني بجازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري ورئيس فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد.

وفي التفاصيل، دشن المبادرة تحت عنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف"، وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني بجازان، ضمن التعاون المشترك بين الدفاع المدني والهلال الأحمر في سبيل الارتقاء بجودة العمل الميداني لدى الجهتين.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الطبية لدى المستجيبين الأوائل للحوادث من رجال الدفاع المدني بما يحقق ويكفل الرعاية العاجلة للمصابين لحين وصول المختصين في تقديم الخدمة الإسعافية.

وينفذ البرنامج على مدى ستة أسابيع ويتضمن ( 30 ) دورة تدريبية يتم تنفيذها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في جميع مراكز الدفاع المدني بالمنطقة، وينفذها مدربون متخصصون من منسوبي الهلال الأحمر بجازان.

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