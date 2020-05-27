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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

قطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الاصابات في البلاد وصل إلى 48947 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48947 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ولفتت إلى فحص 4769 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48947 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ولفتت إلى فحص 4769 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
03:07 PM

قطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الاصابات في البلاد وصل إلى 48947 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48947 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ولفتت إلى فحص 4769 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.

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