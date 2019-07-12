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"آل الشيخ" يدعو الميدان التعليمي لطرح مقترحاتهم تجاه القواعد التنفيذية للائحة الوظائف

كشف عن خطة ورسائل إعلامية تطلقها الوزارة حول اللائحة

دعا وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الميدان التربوي والتعليمي لطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي تخص السلم ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعداً بأن تكون كل مقترحاتهم محل نظر لأعضاء اللجنة والإفادة منها.

وكشف وزير التعليم عن خطة إعلامية ستطلقها الوزارة لشرح وتوضيح اللائحة، موضحاً أن أحد مقومات وتفعيل دور اللائحة والسلم هو أن يكون هنالك نشر وتوضيح للمعلمين والمعلمات وتعريفهم بها وكيفية التطور من خلالها، مؤكداً أن واجب الوزارة هو مساعدتهم، وأضاف: "سترون إن شاء الله في قادم الأيام رسائل إعلامية توضيحية لهذه اللائحة".

وقال "آل الشيخ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "أتطلع لأن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي سيتم بإذن الله استكمالها، وستكون كل مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة والإفادة منها".

وأكد أن اللائحة الجديدة ستكون حافزاً لكل المعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، كما ستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية، وليس كما يقال قيادة بالاجتهاد أو بالضرورة، كما "ستصبح لها معايير حتى وإن كانت المكافأة ليست ما نرغب فيه؛ لأن مكافأة القيادة ربما ننظر إليها بشكل أكبر، ولكنه على الأقل هذه ستميز بين من يتحمل المسؤولية وبين من يتحمل مسؤوليات أكثر".

وجدد الوزير "آل الشيخ" تطميناته بعدم تضرر أي معلم من تطبيق السلم واللائحة الجديدة، مؤكداً أنه "لن يكون هنالك -إن شاء الله- خفض في الراتب لأي معلم، والأصل أن تكون هناك زيادات لبعضهم، حيث يمكن ألا نجد الدرجة المناسبة لهم، فيعطى الدرجة التي تليها".

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"آل الشيخ" يدعو الميدان التعليمي لطرح مقترحاتهم تجاه القواعد التنفيذية للائحة الوظائف
سبق

دعا وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الميدان التربوي والتعليمي لطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي تخص السلم ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعداً بأن تكون كل مقترحاتهم محل نظر لأعضاء اللجنة والإفادة منها.

وكشف وزير التعليم عن خطة إعلامية ستطلقها الوزارة لشرح وتوضيح اللائحة، موضحاً أن أحد مقومات وتفعيل دور اللائحة والسلم هو أن يكون هنالك نشر وتوضيح للمعلمين والمعلمات وتعريفهم بها وكيفية التطور من خلالها، مؤكداً أن واجب الوزارة هو مساعدتهم، وأضاف: "سترون إن شاء الله في قادم الأيام رسائل إعلامية توضيحية لهذه اللائحة".

وقال "آل الشيخ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "أتطلع لأن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي سيتم بإذن الله استكمالها، وستكون كل مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة والإفادة منها".

وأكد أن اللائحة الجديدة ستكون حافزاً لكل المعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، كما ستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية، وليس كما يقال قيادة بالاجتهاد أو بالضرورة، كما "ستصبح لها معايير حتى وإن كانت المكافأة ليست ما نرغب فيه؛ لأن مكافأة القيادة ربما ننظر إليها بشكل أكبر، ولكنه على الأقل هذه ستميز بين من يتحمل المسؤولية وبين من يتحمل مسؤوليات أكثر".

وجدد الوزير "آل الشيخ" تطميناته بعدم تضرر أي معلم من تطبيق السلم واللائحة الجديدة، مؤكداً أنه "لن يكون هنالك -إن شاء الله- خفض في الراتب لأي معلم، والأصل أن تكون هناك زيادات لبعضهم، حيث يمكن ألا نجد الدرجة المناسبة لهم، فيعطى الدرجة التي تليها".

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
01:38 AM

"آل الشيخ" يدعو الميدان التعليمي لطرح مقترحاتهم تجاه القواعد التنفيذية للائحة الوظائف

كشف عن خطة ورسائل إعلامية تطلقها الوزارة حول اللائحة

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عبدالحكيم شار - الرياض
49
14,008

دعا وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الميدان التربوي والتعليمي لطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي تخص السلم ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعداً بأن تكون كل مقترحاتهم محل نظر لأعضاء اللجنة والإفادة منها.

وكشف وزير التعليم عن خطة إعلامية ستطلقها الوزارة لشرح وتوضيح اللائحة، موضحاً أن أحد مقومات وتفعيل دور اللائحة والسلم هو أن يكون هنالك نشر وتوضيح للمعلمين والمعلمات وتعريفهم بها وكيفية التطور من خلالها، مؤكداً أن واجب الوزارة هو مساعدتهم، وأضاف: "سترون إن شاء الله في قادم الأيام رسائل إعلامية توضيحية لهذه اللائحة".

وقال "آل الشيخ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "أتطلع لأن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاتهم وأفكارهم تجاه القواعد التنفيذية التي سيتم بإذن الله استكمالها، وستكون كل مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة والإفادة منها".

وأكد أن اللائحة الجديدة ستكون حافزاً لكل المعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، كما ستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية، وليس كما يقال قيادة بالاجتهاد أو بالضرورة، كما "ستصبح لها معايير حتى وإن كانت المكافأة ليست ما نرغب فيه؛ لأن مكافأة القيادة ربما ننظر إليها بشكل أكبر، ولكنه على الأقل هذه ستميز بين من يتحمل المسؤولية وبين من يتحمل مسؤوليات أكثر".

وجدد الوزير "آل الشيخ" تطميناته بعدم تضرر أي معلم من تطبيق السلم واللائحة الجديدة، مؤكداً أنه "لن يكون هنالك -إن شاء الله- خفض في الراتب لأي معلم، والأصل أن تكون هناك زيادات لبعضهم، حيث يمكن ألا نجد الدرجة المناسبة لهم، فيعطى الدرجة التي تليها".

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