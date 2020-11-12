النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يدعو لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية ودعمها بإنشاءات جديدة

خلال ترؤسه لمجلس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية التعاون بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية، ودعمها بإنشاءات جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة.

وتفصيلًا .. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير بمكتبه اليوم الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، معبراً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود لأبناء الوطن، خاصة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وما يجدونه من رعاية واهتمام بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص، مثنياً على المشاركة الفاعلة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وتناول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني من جهته، منجزات الاتحاد وخطته التطويرية، وكذلك إستراتيجية حوكمة الاتحاد.

بدوره استعرض أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي جدول الأعمال؛ حيث أقر المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على توصيات الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماد البرنامج الزمني للموسم الرياضي بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب الموافقة على إقامة المباراة النهائية المؤجلة بين جامعة الملك فيصل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للرياضة الذهنية (الإلكترونية)، كما وافق المجلس على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية المقررة إقامتها بجمهورية الصين الشعبية للعام 2021م.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يدعو لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية ودعمها بإنشاءات جديدة
سبق

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية التعاون بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية، ودعمها بإنشاءات جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة.

وتفصيلًا .. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير بمكتبه اليوم الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، معبراً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود لأبناء الوطن، خاصة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وما يجدونه من رعاية واهتمام بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص، مثنياً على المشاركة الفاعلة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وتناول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني من جهته، منجزات الاتحاد وخطته التطويرية، وكذلك إستراتيجية حوكمة الاتحاد.

بدوره استعرض أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي جدول الأعمال؛ حيث أقر المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على توصيات الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماد البرنامج الزمني للموسم الرياضي بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب الموافقة على إقامة المباراة النهائية المؤجلة بين جامعة الملك فيصل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للرياضة الذهنية (الإلكترونية)، كما وافق المجلس على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية المقررة إقامتها بجمهورية الصين الشعبية للعام 2021م.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:25 PM

"آل الشيخ" يدعو لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية ودعمها بإنشاءات جديدة

خلال ترؤسه لمجلس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
612

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية التعاون بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية، ودعمها بإنشاءات جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة.

وتفصيلًا .. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير بمكتبه اليوم الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، معبراً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود لأبناء الوطن، خاصة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وما يجدونه من رعاية واهتمام بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص، مثنياً على المشاركة الفاعلة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وتناول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني من جهته، منجزات الاتحاد وخطته التطويرية، وكذلك إستراتيجية حوكمة الاتحاد.

بدوره استعرض أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي جدول الأعمال؛ حيث أقر المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على توصيات الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماد البرنامج الزمني للموسم الرياضي بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب الموافقة على إقامة المباراة النهائية المؤجلة بين جامعة الملك فيصل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للرياضة الذهنية (الإلكترونية)، كما وافق المجلس على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية المقررة إقامتها بجمهورية الصين الشعبية للعام 2021م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,763
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,015
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة