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شاهد.. ضبط مخالفات ومصادرة ألعاب في حجز المركبات بطريق "مكة- جدة"

حملة نفّذتها "بلدية الشوقية" بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بـ"شرطة مكة"

صادرت بلدية الشوقية بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة مكة، ألعابًا هوائية ودراجات نارية ومركبات مخالفة بحجز السيارات بطريق "مكة- جدة".

وتفصيلًا، نفّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة حجز السيارات بطريق "مكة- جدة" السريع؛ لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 ألعاب هوائية، و18 عربة كهربائية وعدد من الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية تُستخدم لنفخ الألعاب، وحجز مركبتين عائدتين للمخالفين بمقر البلدية بالشوقية كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب.

يُذكر أن عددًا من الحدائق في العاصمة المقدسة تتسبب فيها الألعاب الهوائية، بالإضافة إلى انتشار المولدات الكهربائية التي تُحدث تلوثًا بيئيًّا، وتشكل خطورة عند ملامسة الأطفال لها، كما الحال في حديقة 11 بمخطط الشرائع والمهيلة بالعزيزية.

بلدية الشوقية أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط مخالفات ومصادرة ألعاب في حجز المركبات بطريق "مكة- جدة"
سبق

صادرت بلدية الشوقية بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة مكة، ألعابًا هوائية ودراجات نارية ومركبات مخالفة بحجز السيارات بطريق "مكة- جدة".

وتفصيلًا، نفّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة حجز السيارات بطريق "مكة- جدة" السريع؛ لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 ألعاب هوائية، و18 عربة كهربائية وعدد من الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية تُستخدم لنفخ الألعاب، وحجز مركبتين عائدتين للمخالفين بمقر البلدية بالشوقية كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب.

يُذكر أن عددًا من الحدائق في العاصمة المقدسة تتسبب فيها الألعاب الهوائية، بالإضافة إلى انتشار المولدات الكهربائية التي تُحدث تلوثًا بيئيًّا، وتشكل خطورة عند ملامسة الأطفال لها، كما الحال في حديقة 11 بمخطط الشرائع والمهيلة بالعزيزية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:32 PM

شاهد.. ضبط مخالفات ومصادرة ألعاب في حجز المركبات بطريق "مكة- جدة"

حملة نفّذتها "بلدية الشوقية" بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بـ"شرطة مكة"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
419

صادرت بلدية الشوقية بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة مكة، ألعابًا هوائية ودراجات نارية ومركبات مخالفة بحجز السيارات بطريق "مكة- جدة".

وتفصيلًا، نفّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة حجز السيارات بطريق "مكة- جدة" السريع؛ لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 ألعاب هوائية، و18 عربة كهربائية وعدد من الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية تُستخدم لنفخ الألعاب، وحجز مركبتين عائدتين للمخالفين بمقر البلدية بالشوقية كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب.

يُذكر أن عددًا من الحدائق في العاصمة المقدسة تتسبب فيها الألعاب الهوائية، بالإضافة إلى انتشار المولدات الكهربائية التي تُحدث تلوثًا بيئيًّا، وتشكل خطورة عند ملامسة الأطفال لها، كما الحال في حديقة 11 بمخطط الشرائع والمهيلة بالعزيزية.

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