كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي الأطباء البيطريين الذين تم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة في المنشآت البيطرية لدى القطاع الخاص بلغ 237 طبيباً بيطرياً منذ بداية العام 1439هـ وحتى الآن في 14 مجالاً للطب البيطري. وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء اختبار للمتقدمين بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين للعمل في المنشآت البيطرية ومشاريع الثروة الحيوانية لدى القطاع الخاص؛ وذلك للتأكد من مدى قدرتهم على مزاولة المهنة على الوجه الأكمل، ومدى نظامية المستندات المهنية. وأشارت إلى أن الطب البيطري في القطاع الخاص يشمل حوالي 14 مجالاً مختلفاً يتمثل في: الصيدليات البيطرية، وعيادات الرعاية البيطرية الأولية، والعيادات البيطرية الشاملة، والعيادات البيطرية التخصصية، وعيادات الحيوانات الأليفة والطيور، ومركز العناية بالصقور، والعيادات البيطرية المتنقلة، ومراكز الإيواء، والخدمات الفندقية، والمستشفى البيطري الشامل، والمستشفى البيطري التخصصي، والمكاتب الاستشارية البيطرية ومشاريع الدواجن ومشاريع الانتاج الحيواني. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، إضافة إلى التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

"البيئة" تمنح 237 طبيباً بيطرياً رخصة مزاولة المهنة منذ بداية 1439هـ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-06 كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي الأطباء البيطريين الذين تم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة في المنشآت البيطرية لدى القطاع الخاص بلغ 237 طبيباً بيطرياً منذ بداية العام 1439هـ وحتى الآن في 14 مجالاً للطب البيطري.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء اختبار للمتقدمين بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين للعمل في المنشآت البيطرية ومشاريع الثروة الحيوانية لدى القطاع الخاص؛ وذلك للتأكد من مدى قدرتهم على مزاولة المهنة على الوجه الأكمل، ومدى نظامية المستندات المهنية.

وأشارت إلى أن الطب البيطري في القطاع الخاص يشمل حوالي 14 مجالاً مختلفاً يتمثل في: الصيدليات البيطرية، وعيادات الرعاية البيطرية الأولية، والعيادات البيطرية الشاملة، والعيادات البيطرية التخصصية، وعيادات الحيوانات الأليفة والطيور، ومركز العناية بالصقور، والعيادات البيطرية المتنقلة، ومراكز الإيواء، والخدمات الفندقية، والمستشفى البيطري الشامل، والمستشفى البيطري التخصصي، والمكاتب الاستشارية البيطرية ومشاريع الدواجن ومشاريع الانتاج الحيواني.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، إضافة إلى التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 02:35 PM

"البيئة" تمنح 237 طبيباً بيطرياً رخصة مزاولة المهنة منذ بداية 1439هـ في 14 مجالاً وأجرت الاختبار للمتقدمين للتأكد من قدرتهم على مزاولة المهنة





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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي الأطباء البيطريين الذين تم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة في المنشآت البيطرية لدى القطاع الخاص بلغ 237 طبيباً بيطرياً منذ بداية العام 1439هـ وحتى الآن في 14 مجالاً للطب البيطري.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء اختبار للمتقدمين بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين للعمل في المنشآت البيطرية ومشاريع الثروة الحيوانية لدى القطاع الخاص؛ وذلك للتأكد من مدى قدرتهم على مزاولة المهنة على الوجه الأكمل، ومدى نظامية المستندات المهنية.

وأشارت إلى أن الطب البيطري في القطاع الخاص يشمل حوالي 14 مجالاً مختلفاً يتمثل في: الصيدليات البيطرية، وعيادات الرعاية البيطرية الأولية، والعيادات البيطرية الشاملة، والعيادات البيطرية التخصصية، وعيادات الحيوانات الأليفة والطيور، ومركز العناية بالصقور، والعيادات البيطرية المتنقلة، ومراكز الإيواء، والخدمات الفندقية، والمستشفى البيطري الشامل، والمستشفى البيطري التخصصي، والمكاتب الاستشارية البيطرية ومشاريع الدواجن ومشاريع الانتاج الحيواني.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، إضافة إلى التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.