وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.

تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية.

اليوم وغدًا.. بلدية "الأرطاوية" تحتفي بعيد الفطر بعروض ترفيهية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-05 تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية. وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 10:54 AM

اليوم وغدًا.. بلدية "الأرطاوية" تحتفي بعيد الفطر بعروض ترفيهية





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تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية.

وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.