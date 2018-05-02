"الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز ويشيد بدور "سبق"

في 9 فروع وحث الفائزين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الآمال

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة بجدة اليوم الإربعاء أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميّز في دورتها التاسعة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بالجائزة حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الآمال والتطلعات وأن يعمل الجميع على خدمة المنطقة إنساناً ومكاناً ، ثم أعلن الفائزين وهم :

أولاً -فرع التميز في خدمات الحج والعمرة مناصفة بين كلاً من وزارة الحج والعمرة عن مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل نظير جهودها في تهيئة منصة إلكترونية موحدة تمكن الراغب في الحج من داخل المملكة من التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة بكل يسر وسهولة والحد من حملات الحج الوهمية والحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري) نظير الأهداف التي حققتها خلال الأعوام الماضية في توعية ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين ، الخاصة بالحج ومساهمة الحملة في الحد من الحجاج المخالفين واستخدام المركبات الصغيرة بالحج .

ثانيا: فاز بالجائزة في فرع التميز الإداري الدوريات الأمنية بمحافظة جدة نظير الجهود المبذولة ومتابعتها الميدانية لتحقيق الأمن في محافظة جدة وتحقيق معدل زمن قياسي لمباشرة الحالات بما لا يزيد عن ست دقائق وسته وخمسين ثانية في حين أن المعدل العالمي يبلغ 11 دقيقة .

ثالثا: فاز بالجائزة في فرع التميز الثقافي ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) نظير جهود الملتقى المميزة في استثمار كل المقومات التي تمتاز بها المنطقة لتطوير العمل الثقافي والفكري وتناغمه مع الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة المرتكزة على بناء الإنسان و تنمية المكان .

رابعا: فاز بالجائزة في فرع التميز العمراني وزارة المالية ممثلة في إدارة الإنشاءات بمكة المكرمة نظير جهودها في الإشراف على تنفيذ مشاريع الحرم المكي الشريف ، ومن ذلك (مشروع تأهيل بئر زمزم الذي أشرفت عليه الإدارة) وتم الإنتهاء منه في وقت قياسي رغم التحديات التي صاحبت تنفيذ المشروع .

خامسا: فاز بالجائزة في فرع التميز الاجتماعي مناصفة كل من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية نظير جهودها في مجال تقديم الخدمات الإنسانية بتوفير كافة سبل الراحة للحاج والمعتمر والزائر وتقديم خدمات متميزة تقدم بأساليب مهنية مؤسسيه تتميز بالتطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية ،و مركز العمليات الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية نظير إسهاماته المتميزة في نشر ورفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية والمجتمعية لدى كافة شرائح المجتمع وخاصة بالمدارس ومراكز الرعاية الصحية والمشاركة في الحملات التوعوية المختلفة ودعم الخدمات الإنسانية وسرعة الاستجابة للبلاغات.

سادسا: فاز بالجائزة في فرع التميز الاقتصادي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نظير إسهامها في توفير مدينة عصرية متكاملة بيئياً واجتماعيا واقتصاديا وتوظيف مقومات المنطقة الجغرافية والطبيعية لإنشاء مدينة تزخر بكل عوامل الجذب من مباني سكنية ومشاريع اقتصادية نوعية ومرافق وخدمات ومساحات خضراء وواجهات بحرية مميزة .

سابعا: فاز بالجائزة في فرع التميز البيئي أمانة محافظة جدة عن مشروع الواجهة البحرية نظراً لمساهمة المشروع في تحسين الواجهة البحرية لمحافظة جدة من خلال توفير كافة الخدمات والعناصر في أكبر مرحلة تطويرية لواجهة جدة البحرية وإيجاد متنفس عام تتوفر به كل وسائل الاستمتاع والمرافق والخدمات المطلوبة لمرتاديه وفق أعلى المواصفات المعمارية والإنشائية.

ثامنا: فاز بالجائزة في فرع التميز العلمي والتقني مناصفة كل من :حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) نظير جهود القائمين على الحساب في نشر أخبار التنمية بمحافظات المنطقة بأسلوب إحترافي ومساهمته الفاعلة في إيضاح الحقائق والرد على الشائعات بشكل سريع وتمكنه من أن يكون حلقة وصل بين المواطن والمسئول .والشاب سامي الشيباني عن مبادرته السناب الأمني لقيامه بعرض بعض الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في الميدان وتغطية العديد من العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية حتى أستطاع أن يكون علاقة مميزة بين رجال الأمن والمتابعين بالإضافة إلى إبراز جهود رجال الأمن بمختلف القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة .

تاسعا: فاز بالجائزة في فرع التميز الإنساني مناصفة كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة لتميز عملهم في رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم من خلال تحقيق أهداف الرعاية الشاملة مع الأخذ في الاعتبار تطوير برامجهم الإصلاحية داخل السجون وإجراء الدراسات العلمية لهذه الفئة.

ثم كرّم الأمير الجهات الداعمة والجهات الإعلامية الراعية وكرّم "سبق" كواحدة من الرعاة الإعلاميين للجائزة وأثناء التكريم أشاد بدور "سبق" بقوله "سبق" سباقة.