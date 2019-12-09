النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طفل رضيع يلقى مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية

كان بصحبة أسرته وفي غفلة منهم سقط داخلها ليفارق الحياة

لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.


وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.

وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.

وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.


الليث نافورة الليث التفاعلية غرق طفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طفل رضيع يلقى مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية
سبق

لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.


وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.

وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.

وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.


09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:37 PM

طفل رضيع يلقى مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية

كان بصحبة أسرته وفي غفلة منهم سقط داخلها ليفارق الحياة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
2
3,839

لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.


وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.

وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.

وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,907
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,053
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,387
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,805

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة