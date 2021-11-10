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"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان

بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار وعرض التجارب الريادية

انطلقت أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021م بسلطنة عُمان تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون"، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار وعرض التجارب الريادية.

وشارك وفد المملكة العربية السعودية ممثلاً بنائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ عصام الذكير عبر تقديم ورقة عمل بحثية اشتملت على عدة مجالات تضمنت ريادة الأعمال، وتمويل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في دول المجلس عبر التعريف بخدمة جدير التي قدمها مدير إدارة سلاسل الإمداد بـ "منشآت"، وورقة عمل عن خدمات التمويل قدمها مدير إدارة التقارير في "منشآت".

وأسهمت "منشآت" بفعالية حديث الريادة بترشيح اثنين من أصحاب المشاريع السعودية والشركات الناشئة لعرض أفكارهما ومشاريعهما الريادية على المستثمرين، كما رشّحت عشر جهات مانحة لحق الامتياز التجاري المؤهلين والراغبين في منح حق الامتياز التجاري في مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى.

ويستعرض المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من أوراق العمل، كما تتضمن فعالياته جلسات نقاشية لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المستقبلية لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وصاحب المنتدى معرض الامتياز التجاري الخليجي، الذي شارك فيه أكثر من 50 علامة تجارية خليجية بهدف تحقيق التكاملية والتبادل التجاري الخليجي وتسويق هويات المنشآت المشاركة والعارضة وتوفير خيارات متنوعة لرواد الأعمال للإسهام في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

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"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان
سبق

انطلقت أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021م بسلطنة عُمان تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون"، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار وعرض التجارب الريادية.

وشارك وفد المملكة العربية السعودية ممثلاً بنائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ عصام الذكير عبر تقديم ورقة عمل بحثية اشتملت على عدة مجالات تضمنت ريادة الأعمال، وتمويل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في دول المجلس عبر التعريف بخدمة جدير التي قدمها مدير إدارة سلاسل الإمداد بـ "منشآت"، وورقة عمل عن خدمات التمويل قدمها مدير إدارة التقارير في "منشآت".

وأسهمت "منشآت" بفعالية حديث الريادة بترشيح اثنين من أصحاب المشاريع السعودية والشركات الناشئة لعرض أفكارهما ومشاريعهما الريادية على المستثمرين، كما رشّحت عشر جهات مانحة لحق الامتياز التجاري المؤهلين والراغبين في منح حق الامتياز التجاري في مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى.

ويستعرض المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من أوراق العمل، كما تتضمن فعالياته جلسات نقاشية لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المستقبلية لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وصاحب المنتدى معرض الامتياز التجاري الخليجي، الذي شارك فيه أكثر من 50 علامة تجارية خليجية بهدف تحقيق التكاملية والتبادل التجاري الخليجي وتسويق هويات المنشآت المشاركة والعارضة وتوفير خيارات متنوعة لرواد الأعمال للإسهام في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:46 AM

"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان

بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار وعرض التجارب الريادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021م بسلطنة عُمان تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون"، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار وعرض التجارب الريادية.

وشارك وفد المملكة العربية السعودية ممثلاً بنائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ عصام الذكير عبر تقديم ورقة عمل بحثية اشتملت على عدة مجالات تضمنت ريادة الأعمال، وتمويل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في دول المجلس عبر التعريف بخدمة جدير التي قدمها مدير إدارة سلاسل الإمداد بـ "منشآت"، وورقة عمل عن خدمات التمويل قدمها مدير إدارة التقارير في "منشآت".

وأسهمت "منشآت" بفعالية حديث الريادة بترشيح اثنين من أصحاب المشاريع السعودية والشركات الناشئة لعرض أفكارهما ومشاريعهما الريادية على المستثمرين، كما رشّحت عشر جهات مانحة لحق الامتياز التجاري المؤهلين والراغبين في منح حق الامتياز التجاري في مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى.

ويستعرض المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من أوراق العمل، كما تتضمن فعالياته جلسات نقاشية لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المستقبلية لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وصاحب المنتدى معرض الامتياز التجاري الخليجي، الذي شارك فيه أكثر من 50 علامة تجارية خليجية بهدف تحقيق التكاملية والتبادل التجاري الخليجي وتسويق هويات المنشآت المشاركة والعارضة وتوفير خيارات متنوعة لرواد الأعمال للإسهام في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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