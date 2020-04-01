"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1720 حالة حتى الآن.

كما كشف المتحدث عن تعافي 99 حالة جديدة من #فيروس_كورونا_المستجدّ ليرتفع عدد المتعافين إلى 264 حالة.

وأضاف: تم تسجيل 6 حالات وفيات رحمهم الله، ليرتفع الاجمالي إلى 16.