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الفيصلي يهزم الأهلي وديًا .. والتعادل يحسم لقاء أبها والوحدة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.


سجل هدف الفيصلي الوحيد خالد كعبي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الحزم، الأحد المقبل، بينما يستعد الأهلي لمواجهة التعاون، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي هدف لمثله مواجهة الوحدة وضيفه أبها والتي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، بينما يواجه أبها نظيره الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يهزم الأهلي وديًا .. والتعادل يحسم لقاء أبها والوحدة
سبق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.


سجل هدف الفيصلي الوحيد خالد كعبي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الحزم، الأحد المقبل، بينما يستعد الأهلي لمواجهة التعاون، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي هدف لمثله مواجهة الوحدة وضيفه أبها والتي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، بينما يواجه أبها نظيره الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:09 PM

الفيصلي يهزم الأهلي وديًا .. والتعادل يحسم لقاء أبها والوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.


سجل هدف الفيصلي الوحيد خالد كعبي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الحزم، الأحد المقبل، بينما يستعد الأهلي لمواجهة التعاون، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي هدف لمثله مواجهة الوحدة وضيفه أبها والتي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، بينما يواجه أبها نظيره الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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