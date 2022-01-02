"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"

"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"
ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم
أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.
وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".
"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-02
أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.
وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:06 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:19 PM
"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"
أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.
وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".