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"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"

ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم

أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".

المرور أبشر مدارس تعليم القيادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:06 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:19 PM

"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"

ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

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