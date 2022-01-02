"المرور" تطلق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة "أبشر"

ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم

أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ الموافق 4/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".