غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.
ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.
فيروس كورونا الجديد
غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-18
سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.
ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:21 AM
غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.
ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.