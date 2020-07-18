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غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.

ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.

ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:21 AM

غانا: 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و125 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيًا.

ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

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