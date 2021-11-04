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نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 17 فرصة عمل في نشاط بيع القرطاسية والكتب

قامت بزيارة 53 محلًّا بلغت نسبة التوطين بها 54% وأعداد الموظفين السعوديين 79 موظفًا

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية بمدينة نجران، ومحافظة شرورة؛ لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، حمد آل منصور، أن اللجنة قامت بزيارة 53 محلًّا، بلغت نسبة التوطين بها 54%، كما بلغت أعداد الموظفين السعوديين 79 موظفًا؛ فيما بلغ عدد الوافدين 68 من مختلف الجنسيات.

وتم حصر 17 فرصة عمل يجري العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا "آل منصور" أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين؛ منعًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 17 فرصة عمل في نشاط بيع القرطاسية والكتب
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية بمدينة نجران، ومحافظة شرورة؛ لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، حمد آل منصور، أن اللجنة قامت بزيارة 53 محلًّا، بلغت نسبة التوطين بها 54%، كما بلغت أعداد الموظفين السعوديين 79 موظفًا؛ فيما بلغ عدد الوافدين 68 من مختلف الجنسيات.

وتم حصر 17 فرصة عمل يجري العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا "آل منصور" أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين؛ منعًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:32 AM

نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 17 فرصة عمل في نشاط بيع القرطاسية والكتب

قامت بزيارة 53 محلًّا بلغت نسبة التوطين بها 54% وأعداد الموظفين السعوديين 79 موظفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية بمدينة نجران، ومحافظة شرورة؛ لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، حمد آل منصور، أن اللجنة قامت بزيارة 53 محلًّا، بلغت نسبة التوطين بها 54%، كما بلغت أعداد الموظفين السعوديين 79 موظفًا؛ فيما بلغ عدد الوافدين 68 من مختلف الجنسيات.

وتم حصر 17 فرصة عمل يجري العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا "آل منصور" أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين؛ منعًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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