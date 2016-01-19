النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيع أكثر من 10 أطنان خلال ستة أيام بمهرجان "جازان للعسل" السابع

فيما تراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 إلى 1900 ريال

‬بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام الستة الماضية من مهرجان "جازان للعسل" السابع أكثر من 10 أطنان من العسل.

وتراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 ريال إلى 1900 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1900 ريال.

وأوضح مدير المهرجان سليمان غزواني أن المهرجان يسجل نسبًا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، مبينًا أن عسل السدر يعد أكثر الأنواع طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالًا في" قبة العسل" بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيع أكثر من 10 أطنان خلال ستة أيام بمهرجان "جازان للعسل" السابع
سبق

‬بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام الستة الماضية من مهرجان "جازان للعسل" السابع أكثر من 10 أطنان من العسل.

وتراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 ريال إلى 1900 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1900 ريال.

وأوضح مدير المهرجان سليمان غزواني أن المهرجان يسجل نسبًا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، مبينًا أن عسل السدر يعد أكثر الأنواع طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالًا في" قبة العسل" بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:42 PM

بيع أكثر من 10 أطنان خلال ستة أيام بمهرجان "جازان للعسل" السابع

فيما تراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 إلى 1900 ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
429

‬بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام الستة الماضية من مهرجان "جازان للعسل" السابع أكثر من 10 أطنان من العسل.

وتراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 ريال إلى 1900 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1900 ريال.

وأوضح مدير المهرجان سليمان غزواني أن المهرجان يسجل نسبًا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، مبينًا أن عسل السدر يعد أكثر الأنواع طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالًا في" قبة العسل" بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,563
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,850
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,722

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة