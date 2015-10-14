النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم التاسع

قال: "الصغرى" سجّلت 20 مئوية في حائل

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت، اليوم، الحرارة الصغرى فيها 20 درجة مئوية؛ متوقعاً استمرار الحالة المطرية في يومها التاسع على بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجّلت درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، في #حائل 20 درجة مئوية فقط.

وأضاف: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في #السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطتَي #الأحساء و#رفحاء، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وتابع: اليوم التاسع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على "أجزاءٍ" متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #مكة #عسير #الباحة #جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

المسند أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم التاسع
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت، اليوم، الحرارة الصغرى فيها 20 درجة مئوية؛ متوقعاً استمرار الحالة المطرية في يومها التاسع على بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجّلت درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، في #حائل 20 درجة مئوية فقط.

وأضاف: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في #السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطتَي #الأحساء و#رفحاء، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وتابع: اليوم التاسع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على "أجزاءٍ" متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #مكة #عسير #الباحة #جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:32 AM

المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم التاسع

قال: "الصغرى" سجّلت 20 مئوية في حائل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,055

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت، اليوم، الحرارة الصغرى فيها 20 درجة مئوية؛ متوقعاً استمرار الحالة المطرية في يومها التاسع على بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجّلت درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، في #حائل 20 درجة مئوية فقط.

وأضاف: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في #السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطتَي #الأحساء و#رفحاء، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وتابع: اليوم التاسع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على "أجزاءٍ" متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #مكة #عسير #الباحة #جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,046
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,764
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,865
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,570

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة