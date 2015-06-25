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"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية

بحثا التعاون المشترك بين البلدين في حقوق الإنسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينام.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ونوه "العواد" بجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق مؤخرًا من إصلاحات وخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية, وذلك وفق توجيهات القيادة وفي ظل رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية
سبق

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينام.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ونوه "العواد" بجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق مؤخرًا من إصلاحات وخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية, وذلك وفق توجيهات القيادة وفي ظل رؤية المملكة 2030.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
04:09 PM

"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية

بحثا التعاون المشترك بين البلدين في حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينام.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ونوه "العواد" بجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق مؤخرًا من إصلاحات وخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية, وذلك وفق توجيهات القيادة وفي ظل رؤية المملكة 2030.

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