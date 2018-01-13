"صفر" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجّلة اليوم السبت بالمملكة؛ هي: "القريات وطريف وحائل وعرعر وسكاكا"، وكانت طريف هي الأقل مسجّلة "صفر" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت القريات وعرعر 3 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.