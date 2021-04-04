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اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية

وقعها "الطب الوراثي" و"الكيمياء السريرية".. لرفع التنسيق وتبادل الخبرات

وقعت الجمعية السعودية للطب الوراثي، اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.

وأشار المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي، الدكتور زهير رهبيني، إلى تطلعات الجمعية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية، والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة بين تخصصات الجمعيات، منوهاً بأهمية مثل هذه الاتفاقية التي تعزز جهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعياً للتعاون والنهوض بالوعي العلمي والمجتمعي عبر الجمعيات العلمية، وتنظيم وإقامة دورات صحية وورش عمل والتوسع في التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الصحية، وإقامة المؤتمرات المشتركة بين الطرفين والتي تسهم في التصدي للأمراض الوراثية .

وأضاف "رهبيني" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كل من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك .

الجمعية السعودية للطب الوراثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية
سبق

وقعت الجمعية السعودية للطب الوراثي، اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.

وأشار المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي، الدكتور زهير رهبيني، إلى تطلعات الجمعية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية، والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة بين تخصصات الجمعيات، منوهاً بأهمية مثل هذه الاتفاقية التي تعزز جهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعياً للتعاون والنهوض بالوعي العلمي والمجتمعي عبر الجمعيات العلمية، وتنظيم وإقامة دورات صحية وورش عمل والتوسع في التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الصحية، وإقامة المؤتمرات المشتركة بين الطرفين والتي تسهم في التصدي للأمراض الوراثية .

وأضاف "رهبيني" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كل من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك .

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:11 PM

اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية

وقعها "الطب الوراثي" و"الكيمياء السريرية".. لرفع التنسيق وتبادل الخبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت الجمعية السعودية للطب الوراثي، اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.

وأشار المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي، الدكتور زهير رهبيني، إلى تطلعات الجمعية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية، والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة بين تخصصات الجمعيات، منوهاً بأهمية مثل هذه الاتفاقية التي تعزز جهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعياً للتعاون والنهوض بالوعي العلمي والمجتمعي عبر الجمعيات العلمية، وتنظيم وإقامة دورات صحية وورش عمل والتوسع في التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الصحية، وإقامة المؤتمرات المشتركة بين الطرفين والتي تسهم في التصدي للأمراض الوراثية .

وأضاف "رهبيني" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كل من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك .

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