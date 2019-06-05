لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تنظم حفل معايدة

"المطلق" يؤكد أهمية العمل لتقوية اللحمة الوطنية

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل معايدة بمقر اللجنة، حضره عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.

واستعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، في كلمته، كيانات اللجنة وبرامجها وفرق التطوع وتطلعات اللجنة بأن يصل عدد المتطوعين إلى ألف شخص وفق رؤية الوطن 2030.

من جهته، هنّأ الدكتور "المطلق" الحضور بعيد الفطر وأشاد بدور لجنة الأفلاج وما تنفذه من أعمال تطوعية، كما تحدث عن نفع الناس واحتساب الأجر وحث على العمل الصالح، وثمّن دور الجمعيات في الأعمال الخيرية.

وشكر للجنة دورها في تنظيم هذا الاحتفال والاجتماع، داعياً إلى تنظيم مثل هذه الاجتماعات الدورية بين الأهالي للتناقش والتحاور.

وشدد على عظم فائدة هذه المبادرة التي تجمع أهالي الأفلاج يوم العيد وعظيم أثرها في التعارف والتآلف على أن يقوم كل واحد بدوره في خدمة المجتمع والاهتمام بمصالح الوطن العامة.

ودعا كل مثقف إلى أن يأخذ مكانه في دعم مسيرة الوطن التنموية ومؤازرة القائمين عليها.

وأضاف: حق الوطن على أبنائه المثقفين كبير في تقوية اللحمة الوطنية وقيادة المسيرة الثقافية والوقوف في وجوه الأفكار الفاسدة التي تفرق الشباب .

بدوره، تحدث عضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق عن دور الدولة المباركة في إنشاء مراكز الشباب لحفظ وقتهم، لما يعود عليهم بالنفع والفائدة وحماية الوطن من الغزو الفكري وثمن جهود اللجنة بجميع برامجها.

وتجول الجميع في بعض كيانات لجنة تنمية الأفلاج واطلعوا على البرامج المنفذة بها.