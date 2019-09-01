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مدن ومحافظات المملكة تتزيَّن بزراعة وتنسيق 442 ألف شجرة خلال شهر

ضمن أعمال البلديات لمعالجة التشوُّه البصري وتحسين المظهر العام

كشفت إحصائيات عن أعمال الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات السعودية لمعالجة التشوُّه البصري خلال شهر يوليو من العام الجاري 2019م.

وكشفت الإحصائيات عن تقليم وتنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد يفوق 442 ألف شجرة، وإصلاح قرابة 400 ألف متر مربع من حُفَر الشوارع، وإصلاح وتأهيل أكثر من 47 ألف متر مربع من ملاعب الأطفال.

وبيّنت الإحصائيات إزالة مليونَيْن ونصف المليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم نواتج الحُفَر، وإصلاح وتأهيل أكثر من 1.3 مليون متر مربع من الحدائق، وإزالة أكثر من 3 آلاف مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة أكثر من 55 ألف متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة أكثر من 62 ألف لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح أكثر من 66 ألف عمود إنارة متهالك، إضافة لجهود متنوعة لمعالجة وضع حاويات النظافة، ومعالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة السيارات التالفة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإزالة الاستراحات والمخيمات العشوائية ضمن الاعمال ،التي تبذلها الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة لمعالجة التشوُّه البصري، وتحسين وتجميل الأحياء، وخدمة المواطنين والمقيمين.

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مدن ومحافظات المملكة تتزيَّن بزراعة وتنسيق 442 ألف شجرة خلال شهر
سبق

كشفت إحصائيات عن أعمال الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات السعودية لمعالجة التشوُّه البصري خلال شهر يوليو من العام الجاري 2019م.

وكشفت الإحصائيات عن تقليم وتنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد يفوق 442 ألف شجرة، وإصلاح قرابة 400 ألف متر مربع من حُفَر الشوارع، وإصلاح وتأهيل أكثر من 47 ألف متر مربع من ملاعب الأطفال.

وبيّنت الإحصائيات إزالة مليونَيْن ونصف المليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم نواتج الحُفَر، وإصلاح وتأهيل أكثر من 1.3 مليون متر مربع من الحدائق، وإزالة أكثر من 3 آلاف مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة أكثر من 55 ألف متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة أكثر من 62 ألف لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح أكثر من 66 ألف عمود إنارة متهالك، إضافة لجهود متنوعة لمعالجة وضع حاويات النظافة، ومعالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة السيارات التالفة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإزالة الاستراحات والمخيمات العشوائية ضمن الاعمال ،التي تبذلها الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة لمعالجة التشوُّه البصري، وتحسين وتجميل الأحياء، وخدمة المواطنين والمقيمين.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:52 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:23 AM

مدن ومحافظات المملكة تتزيَّن بزراعة وتنسيق 442 ألف شجرة خلال شهر

ضمن أعمال البلديات لمعالجة التشوُّه البصري وتحسين المظهر العام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
1,316

كشفت إحصائيات عن أعمال الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات السعودية لمعالجة التشوُّه البصري خلال شهر يوليو من العام الجاري 2019م.

وكشفت الإحصائيات عن تقليم وتنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد يفوق 442 ألف شجرة، وإصلاح قرابة 400 ألف متر مربع من حُفَر الشوارع، وإصلاح وتأهيل أكثر من 47 ألف متر مربع من ملاعب الأطفال.

وبيّنت الإحصائيات إزالة مليونَيْن ونصف المليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم نواتج الحُفَر، وإصلاح وتأهيل أكثر من 1.3 مليون متر مربع من الحدائق، وإزالة أكثر من 3 آلاف مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة أكثر من 55 ألف متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة أكثر من 62 ألف لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح أكثر من 66 ألف عمود إنارة متهالك، إضافة لجهود متنوعة لمعالجة وضع حاويات النظافة، ومعالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة السيارات التالفة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإزالة الاستراحات والمخيمات العشوائية ضمن الاعمال ،التي تبذلها الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة لمعالجة التشوُّه البصري، وتحسين وتجميل الأحياء، وخدمة المواطنين والمقيمين.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,330
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,262
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,614

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