النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة

عقب الفيديو.. تمّت إحالته إلى هيئة الجزاءات وطُبّقت العقوبات النظامية بحقه

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "سبق".

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.

يُذكر أن حوادث الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة
سبق

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "سبق".

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.

يُذكر أن حوادث الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
01:43 PM

تفاعلاً مع "سبق".. المرور يضبط قائد الشاحنة العاكس للسير بشرائع مكة

عقب الفيديو.. تمّت إحالته إلى هيئة الجزاءات وطُبّقت العقوبات النظامية بحقه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,154

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدّسة قائد الشاحنة الذي عكس السير بحي الشرائع مخالفاً أنظمة السير، ومعرضاً مرتادي الطريق للخطر، وذلك تجاوباً مع "سبق".

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثّق المخالفة التي ارتكبها قائد الشاحنة في شارع بأحد أحياء مخطط الشرائع، وعلى الفور تمّ ضبط الشاحنة، وإحالة قائدها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المروية.

يُذكر أن حوادث الشاحنات تخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأرواح، وتعد مخالفة عكس السير من المخالفات التي تستوجب التوقيف بحق مرتكبها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,279
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,493

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة