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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي

في 16 شوال .. للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد ومقرات اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ.

وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 16 شوال 1440هـ، موعدًا لإجراء الاختبار للطلاب والطالبات بكلية الأعمال وكلية علوم الحاسب الآلي في تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات. وسيقام الاختبار التكميلي للطلاب في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة في (مبنى أ) في كلية الأعمال بالقريقر، فيما سيكون اختبار الطالبات لذات التخصص في مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بطريق الملك عبدالله.

وأوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي في تخصص نظم المعلومات سيكون في كلية علوم الحاسب الآلي بمجمع القريقر (مبنى أ، الدور الثالث، قاعة ٤٣)، والمجمع الأكاديمي بمحايل مبنى كلية العلوم والآداب، فيما سيكون اختبار الطالبات في ذات التخصص في كلٍّ من: مبنى كلية علوم الحاسب الآلي بالسامر، ومبنى كلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بمحايل، ومبنى كلية العلوم والآداب برجال ألمع (مبنى أ، المدخل الرئيسي)، ومبنى كلية العلوم والآداب بخميس مشيط (المبنى٥ -٤)، مشيرة إلى أنه لا يحق لمن سبق له الاختبار في الفصول السابقة دخول الاختبار مرة أخرى.

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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد ومقرات اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ.

وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 16 شوال 1440هـ، موعدًا لإجراء الاختبار للطلاب والطالبات بكلية الأعمال وكلية علوم الحاسب الآلي في تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات. وسيقام الاختبار التكميلي للطلاب في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة في (مبنى أ) في كلية الأعمال بالقريقر، فيما سيكون اختبار الطالبات لذات التخصص في مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بطريق الملك عبدالله.

وأوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي في تخصص نظم المعلومات سيكون في كلية علوم الحاسب الآلي بمجمع القريقر (مبنى أ، الدور الثالث، قاعة ٤٣)، والمجمع الأكاديمي بمحايل مبنى كلية العلوم والآداب، فيما سيكون اختبار الطالبات في ذات التخصص في كلٍّ من: مبنى كلية علوم الحاسب الآلي بالسامر، ومبنى كلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بمحايل، ومبنى كلية العلوم والآداب برجال ألمع (مبنى أ، المدخل الرئيسي)، ومبنى كلية العلوم والآداب بخميس مشيط (المبنى٥ -٤)، مشيرة إلى أنه لا يحق لمن سبق له الاختبار في الفصول السابقة دخول الاختبار مرة أخرى.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:12 PM

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي

في 16 شوال .. للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد ومقرات اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ.

وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 16 شوال 1440هـ، موعدًا لإجراء الاختبار للطلاب والطالبات بكلية الأعمال وكلية علوم الحاسب الآلي في تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات. وسيقام الاختبار التكميلي للطلاب في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة في (مبنى أ) في كلية الأعمال بالقريقر، فيما سيكون اختبار الطالبات لذات التخصص في مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بطريق الملك عبدالله.

وأوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي في تخصص نظم المعلومات سيكون في كلية علوم الحاسب الآلي بمجمع القريقر (مبنى أ، الدور الثالث، قاعة ٤٣)، والمجمع الأكاديمي بمحايل مبنى كلية العلوم والآداب، فيما سيكون اختبار الطالبات في ذات التخصص في كلٍّ من: مبنى كلية علوم الحاسب الآلي بالسامر، ومبنى كلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بمحايل، ومبنى كلية العلوم والآداب برجال ألمع (مبنى أ، المدخل الرئيسي)، ومبنى كلية العلوم والآداب بخميس مشيط (المبنى٥ -٤)، مشيرة إلى أنه لا يحق لمن سبق له الاختبار في الفصول السابقة دخول الاختبار مرة أخرى.

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