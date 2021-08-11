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بعد استفحال الوباء.. "خامنئي" يمهل المسؤولين أسبوعاً للسيطرة على خامس موجات "كورونا"

دعا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً

أمهل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين في بلاده أسبوعاً واحداً لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران.

وذكر "خامنئي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن مكافحة فيروس كورونا في إيران هي أولوية مستعجلة في ظل الأعداد القياسية من الإصابات والوفيات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً.

وبيّن "خامنئي" في الكلمة التي خُصصت بالكامل لـ"كورونا"، أن أعداد الإصابات والخسائر مؤلمة، وأن انصراف أكثر من 500 عائلة إلى الحداد في يوم واحد ليس أمراً صغيراً.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة "كوفيد-19"، وقد سجلت رسمياً حتى اليوم أكثر من 95.6 ألف وفاة من بين نحو 4.3 ملايين إصابة، علماً بأنه سبق لمسؤولين في قطاع الصحة التأكيد أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

فيروس كورونا الجديد

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بعد استفحال الوباء.. "خامنئي" يمهل المسؤولين أسبوعاً للسيطرة على خامس موجات "كورونا"
سبق

أمهل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين في بلاده أسبوعاً واحداً لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران.

وذكر "خامنئي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن مكافحة فيروس كورونا في إيران هي أولوية مستعجلة في ظل الأعداد القياسية من الإصابات والوفيات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً.

وبيّن "خامنئي" في الكلمة التي خُصصت بالكامل لـ"كورونا"، أن أعداد الإصابات والخسائر مؤلمة، وأن انصراف أكثر من 500 عائلة إلى الحداد في يوم واحد ليس أمراً صغيراً.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة "كوفيد-19"، وقد سجلت رسمياً حتى اليوم أكثر من 95.6 ألف وفاة من بين نحو 4.3 ملايين إصابة، علماً بأنه سبق لمسؤولين في قطاع الصحة التأكيد أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
04:16 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:11 AM

بعد استفحال الوباء.. "خامنئي" يمهل المسؤولين أسبوعاً للسيطرة على خامس موجات "كورونا"

دعا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,681

أمهل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين في بلاده أسبوعاً واحداً لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران.

وذكر "خامنئي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن مكافحة فيروس كورونا في إيران هي أولوية مستعجلة في ظل الأعداد القياسية من الإصابات والوفيات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً.

وبيّن "خامنئي" في الكلمة التي خُصصت بالكامل لـ"كورونا"، أن أعداد الإصابات والخسائر مؤلمة، وأن انصراف أكثر من 500 عائلة إلى الحداد في يوم واحد ليس أمراً صغيراً.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة "كوفيد-19"، وقد سجلت رسمياً حتى اليوم أكثر من 95.6 ألف وفاة من بين نحو 4.3 ملايين إصابة، علماً بأنه سبق لمسؤولين في قطاع الصحة التأكيد أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

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