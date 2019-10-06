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تتويج الفائزين بكأس السعودية لسباقات الخيل في طوكيو

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، نايف بن مرزوق الفهادي، سلّم مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع في طوكيو، النسخة الخامسة من كأس المملكة العربية السعودية للفائز بالمركز الأول الفارس إيشيباشي شوو.

وتَنَافس على النسخة الخامسة من الكأس السعودي الملكي الذي احتضنه ميدان سباق الخيل بطوكيو في منطقة فوتشو؛ تسعة متسابقين؛ حيث قطع الفائز بالمركز الأول على ظهر الجواد "ساريوس" مسافة السباق (١٦٠٠ متر) في دقيقة و٣٢ ثانية وسبعة أجزاء من الثانية؛ فيما حل الجواد "سيلك ريسنق" بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد "أبوسوروتيسمو".

حضر السباق وتسليم الكأس عددٌ من أصدقاء المملكة من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات اليابانية.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع سباق الخيل طوكيو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تتويج الفائزين بكأس السعودية لسباقات الخيل في طوكيو
سبق

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، نايف بن مرزوق الفهادي، سلّم مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع في طوكيو، النسخة الخامسة من كأس المملكة العربية السعودية للفائز بالمركز الأول الفارس إيشيباشي شوو.

وتَنَافس على النسخة الخامسة من الكأس السعودي الملكي الذي احتضنه ميدان سباق الخيل بطوكيو في منطقة فوتشو؛ تسعة متسابقين؛ حيث قطع الفائز بالمركز الأول على ظهر الجواد "ساريوس" مسافة السباق (١٦٠٠ متر) في دقيقة و٣٢ ثانية وسبعة أجزاء من الثانية؛ فيما حل الجواد "سيلك ريسنق" بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد "أبوسوروتيسمو".

حضر السباق وتسليم الكأس عددٌ من أصدقاء المملكة من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات اليابانية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:48 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:23 PM

تتويج الفائزين بكأس السعودية لسباقات الخيل في طوكيو

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - طوكيو
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برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، نايف بن مرزوق الفهادي، سلّم مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع في طوكيو، النسخة الخامسة من كأس المملكة العربية السعودية للفائز بالمركز الأول الفارس إيشيباشي شوو.

وتَنَافس على النسخة الخامسة من الكأس السعودي الملكي الذي احتضنه ميدان سباق الخيل بطوكيو في منطقة فوتشو؛ تسعة متسابقين؛ حيث قطع الفائز بالمركز الأول على ظهر الجواد "ساريوس" مسافة السباق (١٦٠٠ متر) في دقيقة و٣٢ ثانية وسبعة أجزاء من الثانية؛ فيما حل الجواد "سيلك ريسنق" بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد "أبوسوروتيسمو".

حضر السباق وتسليم الكأس عددٌ من أصدقاء المملكة من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات اليابانية.

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