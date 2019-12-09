تمديد تكليف "الدريهم" رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم بالأفلاج

أصدر مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سعد بن عبدالله الدريهم رئيسًا لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج.

ويُعد الدريهم من الكوادر الأكاديمية المتميزة ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات.