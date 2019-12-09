تمديد تكليف "الدريهم" رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم بالأفلاج
أصدر مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سعد بن عبدالله الدريهم رئيسًا لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج.
ويُعد الدريهم من الكوادر الأكاديمية المتميزة ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات.
تكليف الدريهم
قسم اللغة العربية
كلية العلوم بالأفلاج
تمديد تكليف "الدريهم" رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم بالأفلاج
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-09
أصدر مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سعد بن عبدالله الدريهم رئيسًا لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج.
ويُعد الدريهم من الكوادر الأكاديمية المتميزة ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات.
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:37 AM
تمديد تكليف "الدريهم" رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم بالأفلاج
أصدر مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سعد بن عبدالله الدريهم رئيسًا لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج.
ويُعد الدريهم من الكوادر الأكاديمية المتميزة ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات.