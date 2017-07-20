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"الصحة" تجهّز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة

أتمت "الصحة" تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها ٦ مهابط، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي (مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت "الصحة" ثلاثة مهابط؛ الأول منها في مستشفى شرق عرفات، والثاني في مستشفى عرفات العام، والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة.

وتسعى "الصحة" إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

كما يسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص "الصحة" على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

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"الصحة" تجهّز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة
سبق

أتمت "الصحة" تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها ٦ مهابط، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي (مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت "الصحة" ثلاثة مهابط؛ الأول منها في مستشفى شرق عرفات، والثاني في مستشفى عرفات العام، والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة.

وتسعى "الصحة" إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

كما يسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص "الصحة" على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
02:48 PM

"الصحة" تجهّز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
804

أتمت "الصحة" تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها ٦ مهابط، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي (مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت "الصحة" ثلاثة مهابط؛ الأول منها في مستشفى شرق عرفات، والثاني في مستشفى عرفات العام، والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة.

وتسعى "الصحة" إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

كما يسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص "الصحة" على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

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