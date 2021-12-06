الإحصاء الخليجي: 90 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,575 والإصابات المؤكّدة 2,532,388 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 90 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,029,411 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,532,388 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,504,730 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,575 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.