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الطقس اليوم: نشاط للرياح السطحية على معظم المناطق

سماء غائمة وسحب رعدية على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: نشاط للرياح السطحية على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:12 AM

الطقس اليوم: نشاط للرياح السطحية على معظم المناطق

سماء غائمة وسحب رعدية على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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