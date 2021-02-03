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"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

العقود الآجلة لخام "برنت" ترتفع إلى 57.65 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس زادت بنسبة 0.3%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وقال محلل لدى "ناشيونال أستراليا بنك"، إنه على الرغم من استمرار وجود المخاطر على المدى القصير بسبب تفشي فيروس "كورونا"؛ فإنه يتم طرح اللقاحات بنجاح، مما سيتوجب معه خفض تدابير الإغلاق؛ مضيفًا: "لذلك أعتقد بأن هذا بالتأكيد يدعم الآمال المتعلقة بالطلب"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 57.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 54.91 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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العقود الآجلة لخام "برنت" ترتفع إلى 57.65 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وقال محلل لدى "ناشيونال أستراليا بنك"، إنه على الرغم من استمرار وجود المخاطر على المدى القصير بسبب تفشي فيروس "كورونا"؛ فإنه يتم طرح اللقاحات بنجاح، مما سيتوجب معه خفض تدابير الإغلاق؛ مضيفًا: "لذلك أعتقد بأن هذا بالتأكيد يدعم الآمال المتعلقة بالطلب"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 57.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 54.91 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:04 AM

العقود الآجلة لخام "برنت" ترتفع إلى 57.65 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس زادت بنسبة 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وقال محلل لدى "ناشيونال أستراليا بنك"، إنه على الرغم من استمرار وجود المخاطر على المدى القصير بسبب تفشي فيروس "كورونا"؛ فإنه يتم طرح اللقاحات بنجاح، مما سيتوجب معه خفض تدابير الإغلاق؛ مضيفًا: "لذلك أعتقد بأن هذا بالتأكيد يدعم الآمال المتعلقة بالطلب"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 57.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 54.91 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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