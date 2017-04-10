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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

الدفاع الفرنسية: 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، طِبقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "نتائج 66 فحصًا أجريت، أثبتت وجود 50 إصابة بفيروس كورونا"؛ مضيفة أنه "لم تتم ملاحظة أي تفاقم في الوضع الصحي للمصابين حتى الآن".

وأضافت أن 3 بحارة جرى إجلاؤهم من حاملة الطائرات "كإجراء احترازي"، وقد تم نقلهم جوًّا إلى مدينة تولون.

وكانت باريس قد أعلنت في 8 أبريل عودة حاملة الطائرات إلى مدينة تولون قبل موعدها، بعد أن ظهرت على نحو 40 من ركابها أعراضٌ مشابهة لتلك الملاحظة لدى المصابين بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الدفاع الفرنسية

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الدفاع الفرنسية: 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"
سبق

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، طِبقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "نتائج 66 فحصًا أجريت، أثبتت وجود 50 إصابة بفيروس كورونا"؛ مضيفة أنه "لم تتم ملاحظة أي تفاقم في الوضع الصحي للمصابين حتى الآن".

وأضافت أن 3 بحارة جرى إجلاؤهم من حاملة الطائرات "كإجراء احترازي"، وقد تم نقلهم جوًّا إلى مدينة تولون.

وكانت باريس قد أعلنت في 8 أبريل عودة حاملة الطائرات إلى مدينة تولون قبل موعدها، بعد أن ظهرت على نحو 40 من ركابها أعراضٌ مشابهة لتلك الملاحظة لدى المصابين بفيروس كورونا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:07 PM

الدفاع الفرنسية: 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، طِبقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "نتائج 66 فحصًا أجريت، أثبتت وجود 50 إصابة بفيروس كورونا"؛ مضيفة أنه "لم تتم ملاحظة أي تفاقم في الوضع الصحي للمصابين حتى الآن".

وأضافت أن 3 بحارة جرى إجلاؤهم من حاملة الطائرات "كإجراء احترازي"، وقد تم نقلهم جوًّا إلى مدينة تولون.

وكانت باريس قد أعلنت في 8 أبريل عودة حاملة الطائرات إلى مدينة تولون قبل موعدها، بعد أن ظهرت على نحو 40 من ركابها أعراضٌ مشابهة لتلك الملاحظة لدى المصابين بفيروس كورونا.

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