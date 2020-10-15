والدة المهندس "الغفيلي" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء، والدة المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز الغفيلي من قسم الاتصالات بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.



وأقيمت صلاة الجنازة عليها، والدفن اليوم الخميس، في محافظة الرس بمنطقة القصيم.



نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وللتواصل وتقديم العزاء عبر جوال المهندس الغفيلي على هذا الرقم 0505134203