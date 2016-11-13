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"المقحم" رئيسًا للاتصال المؤسسي بـ(سمة)

تم تعيين الزميل عبدالعزيز عثمان المقحم، رئيسًا للاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

يشار إلى أن "المقحم" حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات المجتمعية.

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"المقحم" رئيسًا للاتصال المؤسسي بـ(سمة)
سبق

تم تعيين الزميل عبدالعزيز عثمان المقحم، رئيسًا للاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

يشار إلى أن "المقحم" حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات المجتمعية.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:34 PM

"المقحم" رئيسًا للاتصال المؤسسي بـ(سمة)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم تعيين الزميل عبدالعزيز عثمان المقحم، رئيسًا للاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

يشار إلى أن "المقحم" حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات المجتمعية.

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