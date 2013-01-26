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"الصحة": تسجيل 223 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 3.601 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 805

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3.601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285.147 حالة.

وكشفت عن شفاء 3.890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259.194 حالة.


وسجلت سبع حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 805 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 3.601 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3.601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285.147 حالة.

وكشفت عن شفاء 3.890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259.194 حالة.


وسجلت سبع حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 805 حالات.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
03:42 PM

الإمارات تسجل 3.601 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 805

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3.601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285.147 حالة.

وكشفت عن شفاء 3.890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259.194 حالة.


وسجلت سبع حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 805 حالات.

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