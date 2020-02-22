النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا تنشر "إسرائيل" كتائب دبابات نسائية على الحدود مع مصر والأردن؟

ماذا عن حدود لبنان وسوريا وقطاع غزة؟

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن.

وأضافت الصحيفة: أنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تمامًا، وهي: "اقتحام أرض العدو في حالة نشوب حرب برية".

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الدفاع عن الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي، تتخصص في العمليات الدفاعية، على عكس الوحدات المقاتلة في الحرب، التي يطلق عليها اسم "نقاط القوة"، والتي يجب أن تكون قادرة على التحرك بعمق داخل أراضي العدو، وتدمير العديد من الأهداف عن طريق توفير غطاء ناري للمشاة في المناطق المأهولة.

وقالت الصحيفة: إن "وحدات الدبابات في الحرب، تتدرب على القتال ضد الجيوش المجهزة جيدًا في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفي المقابل تساعد وحدات الدفاع الحدودي في منح وحدات الحرب فرصة لمزيد من التدريب، وذلك من خلال تولي مهام الدفاع عن الحدود بشكل دائم في جنوب البلاد".

إسرائيل مصر الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لماذا تنشر "إسرائيل" كتائب دبابات نسائية على الحدود مع مصر والأردن؟
سبق

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن.

وأضافت الصحيفة: أنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تمامًا، وهي: "اقتحام أرض العدو في حالة نشوب حرب برية".

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الدفاع عن الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي، تتخصص في العمليات الدفاعية، على عكس الوحدات المقاتلة في الحرب، التي يطلق عليها اسم "نقاط القوة"، والتي يجب أن تكون قادرة على التحرك بعمق داخل أراضي العدو، وتدمير العديد من الأهداف عن طريق توفير غطاء ناري للمشاة في المناطق المأهولة.

وقالت الصحيفة: إن "وحدات الدبابات في الحرب، تتدرب على القتال ضد الجيوش المجهزة جيدًا في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفي المقابل تساعد وحدات الدفاع الحدودي في منح وحدات الحرب فرصة لمزيد من التدريب، وذلك من خلال تولي مهام الدفاع عن الحدود بشكل دائم في جنوب البلاد".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:41 AM

لماذا تنشر "إسرائيل" كتائب دبابات نسائية على الحدود مع مصر والأردن؟

ماذا عن حدود لبنان وسوريا وقطاع غزة؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,037

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن.

وأضافت الصحيفة: أنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تمامًا، وهي: "اقتحام أرض العدو في حالة نشوب حرب برية".

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الدفاع عن الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي، تتخصص في العمليات الدفاعية، على عكس الوحدات المقاتلة في الحرب، التي يطلق عليها اسم "نقاط القوة"، والتي يجب أن تكون قادرة على التحرك بعمق داخل أراضي العدو، وتدمير العديد من الأهداف عن طريق توفير غطاء ناري للمشاة في المناطق المأهولة.

وقالت الصحيفة: إن "وحدات الدبابات في الحرب، تتدرب على القتال ضد الجيوش المجهزة جيدًا في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفي المقابل تساعد وحدات الدفاع الحدودي في منح وحدات الحرب فرصة لمزيد من التدريب، وذلك من خلال تولي مهام الدفاع عن الحدود بشكل دائم في جنوب البلاد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,973
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,502
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,853

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة