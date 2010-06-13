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اتحاد التايكوندو العالمي  يرشح حكمين سعوديين للمشاركة في أولمبياد طوكيو

سيخوضون المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات

رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو الحكمين السعوديين "غازي الغانم والمهند الزعبي" للقائمة الأولية لأفضل 50 حكماً، ضمن المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 الذي احتضنته موسكو خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو بمشاركة 140 حكماً.

وسيخضع "الغانم والزعبي"، ضمن الـ50 حكماً، لاختيار الـ 30 المؤهلين الذين سيخوضون المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

من جهة أخرى، تنطلق اليوم الجمعة منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي بدأت في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير، وعلى صعيد درجة الشباب صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك.

وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك قد حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من الأفغاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اتحاد التايكوندو العالمي  يرشح حكمين سعوديين للمشاركة في أولمبياد طوكيو
سبق

رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو الحكمين السعوديين "غازي الغانم والمهند الزعبي" للقائمة الأولية لأفضل 50 حكماً، ضمن المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 الذي احتضنته موسكو خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو بمشاركة 140 حكماً.

وسيخضع "الغانم والزعبي"، ضمن الـ50 حكماً، لاختيار الـ 30 المؤهلين الذين سيخوضون المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

من جهة أخرى، تنطلق اليوم الجمعة منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي بدأت في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير، وعلى صعيد درجة الشباب صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك.

وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك قد حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من الأفغاني.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
02:55 PM

اتحاد التايكوندو العالمي  يرشح حكمين سعوديين للمشاركة في أولمبياد طوكيو

سيخوضون المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو الحكمين السعوديين "غازي الغانم والمهند الزعبي" للقائمة الأولية لأفضل 50 حكماً، ضمن المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 الذي احتضنته موسكو خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو بمشاركة 140 حكماً.

وسيخضع "الغانم والزعبي"، ضمن الـ50 حكماً، لاختيار الـ 30 المؤهلين الذين سيخوضون المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

من جهة أخرى، تنطلق اليوم الجمعة منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي بدأت في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير، وعلى صعيد درجة الشباب صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك.

وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك قد حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من الأفغاني.

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