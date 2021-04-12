من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان أن مفوض الشرطة عزل "حسن" بعد دقائق قليلة من تصريحه التلفزيوني.

وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية: "منعت عقد جلسة البرلمان لمنع التمديد للرئيس فرماجو"، وفقاً لـ"رويترز".

منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الاثنين)، نواب البرلمان من الاجتماع، لتمديد فترة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

مدير شرطة العاصمة الصومالية يمنع جلسة برلمانية لتمديد ولاية رئيس البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-12 منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الاثنين)، نواب البرلمان من الاجتماع، لتمديد فترة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو. وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية: "منعت عقد جلسة البرلمان لمنع التمديد للرئيس فرماجو"، وفقاً لـ"رويترز". من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان أن مفوض الشرطة عزل "حسن" بعد دقائق قليلة من تصريحه التلفزيوني.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 02:35 PM

مدير شرطة العاصمة الصومالية يمنع جلسة برلمانية لتمديد ولاية رئيس البلاد "حسن" عزل من منصبه بعد دقائق من تصرفه حيال النواب





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منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الاثنين)، نواب البرلمان من الاجتماع، لتمديد فترة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية: "منعت عقد جلسة البرلمان لمنع التمديد للرئيس فرماجو"، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان أن مفوض الشرطة عزل "حسن" بعد دقائق قليلة من تصريحه التلفزيوني.