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بالفيديو: هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ وزير الموارد البشرية يجيب

خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلف م. ماجد القصبي: إن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف، ويعد رقم تاريخياً وغير مسبوق.
وأضاف "الراجحي": أطلقنا 32 قرار توطين نوعياً خلق 400 ألف وظيفة في عام 2021، وأكد أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وهدفنا في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديداً.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وأكد أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق مليون و800 ألف وظيفة.
وأعلن "الراجحي" دخول 400 ألف شاب وشابة في سوق العمل لأول مرة، وقال: هدفنا "خلق الوظائف" في النظام الجديد، وأضاف أن شباب وشابات الوطن أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في سوق العمل.
وحول هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ أجاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو التالي:
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1493948795306057736?s=20&t=m9XeCCO_cIs6DrMX1Db2aA

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو: هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ وزير الموارد البشرية يجيب
سبق

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلف م. ماجد القصبي: إن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف، ويعد رقم تاريخياً وغير مسبوق.
وأضاف "الراجحي": أطلقنا 32 قرار توطين نوعياً خلق 400 ألف وظيفة في عام 2021، وأكد أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وهدفنا في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديداً.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وأكد أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق مليون و800 ألف وظيفة.
وأعلن "الراجحي" دخول 400 ألف شاب وشابة في سوق العمل لأول مرة، وقال: هدفنا "خلق الوظائف" في النظام الجديد، وأضاف أن شباب وشابات الوطن أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في سوق العمل.
وحول هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ أجاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو التالي:
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1493948795306057736?s=20&t=m9XeCCO_cIs6DrMX1Db2aA

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:39 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:22 PM

بالفيديو: هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ وزير الموارد البشرية يجيب

خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,876

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلف م. ماجد القصبي: إن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف، ويعد رقم تاريخياً وغير مسبوق.
وأضاف "الراجحي": أطلقنا 32 قرار توطين نوعياً خلق 400 ألف وظيفة في عام 2021، وأكد أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وهدفنا في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديداً.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وأكد أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق مليون و800 ألف وظيفة.
وأعلن "الراجحي" دخول 400 ألف شاب وشابة في سوق العمل لأول مرة، وقال: هدفنا "خلق الوظائف" في النظام الجديد، وأضاف أن شباب وشابات الوطن أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في سوق العمل.
وحول هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ أجاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو التالي:
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1493948795306057736?s=20&t=m9XeCCO_cIs6DrMX1Db2aA

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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