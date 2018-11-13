شاهد من الطائف.. إزالة أحواش وتعديات على 3 آلاف م2 بـ"المليساء" و"السلامة"

إحداثات مخالفة أُقيمت على أراضٍ بلا مستمسكات أو رخص نظامية وتم التعامل معها

واصلت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، حملتها المُتمثلة في إزالة الكثير من الإحداثات والاعتداءات على الأراضي الحكومية؛ حيث وقفت على إحداثات مخالفة ضُبطت بداخل أحياء "المليساء والسلامة"، بعد أن أُقيمت تلك التعديات على أراضٍ بدون وجود مستمسكات شرعية، أو رخص نظامية، حيث بلغت المساحة المزالة أكثر 3100 متر مربع.

وأوضحت بلدية غرب الطائف، أن مراقبي الفرع قاموا بجولات ميدانية لحصر التعديات على الأراضي البيضاء والتي تمثلت في أسوار من البلوك، وأحواش، وغرف من الصفيح، وأشكال مختلفة من التعدي على الأراضي واستغلالها دون وجود مسوغات نظامية، وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالة.

يُشار إلى أن أمانة الطائف أزالت الشهر الحالي أكثر من 8 ملايين متر مربع من التعديات على الأراضي الحكومية أقامها محدثون؛ بهدف الاستيلاء على الأراضي البيضاء في شمال الطائف.