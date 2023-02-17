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"قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية

تقاسم الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي بست نقاط

نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.

الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية.

وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36.

وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال.

بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط .

الهلال قوميز شباب الأهلي الإماراتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية
سبق

نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.

الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية.

وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36.

وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال.

بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط .

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
06:47 PM

"قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية

تقاسم الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي بست نقاط

A A A
محمد السيّد - الرياض
18
4,279

نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.

الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية.

وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36.

وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال.

بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط .

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