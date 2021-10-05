النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر

خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناشرين الأول.. بتنظيم من "هيئة الأدب"

يعتقد ناشرون أن الصناعة جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنية، إلا أن هنالك تحديات لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها، وسيظل العنصر البشري مطلوباً في هذه الصناعة مستقبلاً.

وقالت بيانكا ماتسيك مديرة إحدى دور النشر الأوروبية: ما لمسناه خلال السنوات الـ15 الأخيرة في أوروبا زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر بشكل ملحوظ، وهو ما أدى لتقليل عدد الموظفين، خاصة في مشاريع الكتب، وتطوير النماذج الذكية لمعظم دور النشر.

رغم ذلك، أكدت "ماتسيك" خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناشرين الأول بعنوان "هل قطاع النشر جهاز للذكاء الاصطناعي"، أنه لا يمكن استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي خاصة في الأمور الأدبية والفكرية.

وأضافت: "الأنشطة الروتينية يمكن أن تستبدل بأعمال من الذكاء الاصطناعي، في النهاية لا بد من وجود عامل بشري يقرر ما يمكن أن يصدر، والاطلاع على البيانات، الإعلان والتوقيت والاستخدام الخاطئ للكلمات وغيره".

وعبّرت عن أملها في أن "يكون الذكاء الصناعي لابساً لجميع القبعات، ويعمل في الترجمة والتسويق وغيرها".

من جانبها، تتفق نور الحسن المدير التنفيذي لإحدى دور الترجمة أن صناعة النشر جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن كل صناعة تعانق هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى.

وقالت: "رغم أن لدينا الترجمة الآلية، إلا أن الذكاء الاصطناعي لن يستغني عن الإنسان، خلال العام 2020 كان هناك زيادة بمعدل 22 في المئة بعدد المترجمين".

وأضافت: "السلبيات هي أن الآلية تتقادم ولا تدري ما هو المناسب ثقافياً وحضارياً لكل ترجمة، يجب أن يكون لدينا تدخل بشري في عالم الترجمة الآلية".

إلى ذلك، يرى علي مزرعة المدير التنفيذي لمعهد التحول الرقمي العربي أن صناعة النشر تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وقوي.

وأضاف: "ما زلنا جديدين في استخدام الذكاء الاصطناعي، صناعة النشر جاهزة، الترجمة ناجحة جداً، البشر موضوعيون وهذا غير موجود في الذكاء الاصطناعي".

يُذكر أن مؤتمر الناشرين الأول قدّم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء جلسات متنوعة في صناعة النشر، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حالياً في واجهة الرياض.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة لبحث تحديات صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية بمشاركة خبراء وقيادات في صناعة النشر من مختلف دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر
سبق

يعتقد ناشرون أن الصناعة جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنية، إلا أن هنالك تحديات لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها، وسيظل العنصر البشري مطلوباً في هذه الصناعة مستقبلاً.

وقالت بيانكا ماتسيك مديرة إحدى دور النشر الأوروبية: ما لمسناه خلال السنوات الـ15 الأخيرة في أوروبا زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر بشكل ملحوظ، وهو ما أدى لتقليل عدد الموظفين، خاصة في مشاريع الكتب، وتطوير النماذج الذكية لمعظم دور النشر.

رغم ذلك، أكدت "ماتسيك" خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناشرين الأول بعنوان "هل قطاع النشر جهاز للذكاء الاصطناعي"، أنه لا يمكن استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي خاصة في الأمور الأدبية والفكرية.

وأضافت: "الأنشطة الروتينية يمكن أن تستبدل بأعمال من الذكاء الاصطناعي، في النهاية لا بد من وجود عامل بشري يقرر ما يمكن أن يصدر، والاطلاع على البيانات، الإعلان والتوقيت والاستخدام الخاطئ للكلمات وغيره".

وعبّرت عن أملها في أن "يكون الذكاء الصناعي لابساً لجميع القبعات، ويعمل في الترجمة والتسويق وغيرها".

من جانبها، تتفق نور الحسن المدير التنفيذي لإحدى دور الترجمة أن صناعة النشر جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن كل صناعة تعانق هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى.

وقالت: "رغم أن لدينا الترجمة الآلية، إلا أن الذكاء الاصطناعي لن يستغني عن الإنسان، خلال العام 2020 كان هناك زيادة بمعدل 22 في المئة بعدد المترجمين".

وأضافت: "السلبيات هي أن الآلية تتقادم ولا تدري ما هو المناسب ثقافياً وحضارياً لكل ترجمة، يجب أن يكون لدينا تدخل بشري في عالم الترجمة الآلية".

إلى ذلك، يرى علي مزرعة المدير التنفيذي لمعهد التحول الرقمي العربي أن صناعة النشر تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وقوي.

وأضاف: "ما زلنا جديدين في استخدام الذكاء الاصطناعي، صناعة النشر جاهزة، الترجمة ناجحة جداً، البشر موضوعيون وهذا غير موجود في الذكاء الاصطناعي".

يُذكر أن مؤتمر الناشرين الأول قدّم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء جلسات متنوعة في صناعة النشر، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حالياً في واجهة الرياض.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة لبحث تحديات صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية بمشاركة خبراء وقيادات في صناعة النشر من مختلف دول العالم.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
05:20 PM

ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر

خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناشرين الأول.. بتنظيم من "هيئة الأدب"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
203

يعتقد ناشرون أن الصناعة جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنية، إلا أن هنالك تحديات لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها، وسيظل العنصر البشري مطلوباً في هذه الصناعة مستقبلاً.

وقالت بيانكا ماتسيك مديرة إحدى دور النشر الأوروبية: ما لمسناه خلال السنوات الـ15 الأخيرة في أوروبا زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر بشكل ملحوظ، وهو ما أدى لتقليل عدد الموظفين، خاصة في مشاريع الكتب، وتطوير النماذج الذكية لمعظم دور النشر.

رغم ذلك، أكدت "ماتسيك" خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناشرين الأول بعنوان "هل قطاع النشر جهاز للذكاء الاصطناعي"، أنه لا يمكن استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي خاصة في الأمور الأدبية والفكرية.

وأضافت: "الأنشطة الروتينية يمكن أن تستبدل بأعمال من الذكاء الاصطناعي، في النهاية لا بد من وجود عامل بشري يقرر ما يمكن أن يصدر، والاطلاع على البيانات، الإعلان والتوقيت والاستخدام الخاطئ للكلمات وغيره".

وعبّرت عن أملها في أن "يكون الذكاء الصناعي لابساً لجميع القبعات، ويعمل في الترجمة والتسويق وغيرها".

من جانبها، تتفق نور الحسن المدير التنفيذي لإحدى دور الترجمة أن صناعة النشر جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن كل صناعة تعانق هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى.

وقالت: "رغم أن لدينا الترجمة الآلية، إلا أن الذكاء الاصطناعي لن يستغني عن الإنسان، خلال العام 2020 كان هناك زيادة بمعدل 22 في المئة بعدد المترجمين".

وأضافت: "السلبيات هي أن الآلية تتقادم ولا تدري ما هو المناسب ثقافياً وحضارياً لكل ترجمة، يجب أن يكون لدينا تدخل بشري في عالم الترجمة الآلية".

إلى ذلك، يرى علي مزرعة المدير التنفيذي لمعهد التحول الرقمي العربي أن صناعة النشر تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وقوي.

وأضاف: "ما زلنا جديدين في استخدام الذكاء الاصطناعي، صناعة النشر جاهزة، الترجمة ناجحة جداً، البشر موضوعيون وهذا غير موجود في الذكاء الاصطناعي".

يُذكر أن مؤتمر الناشرين الأول قدّم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء جلسات متنوعة في صناعة النشر، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حالياً في واجهة الرياض.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة لبحث تحديات صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية بمشاركة خبراء وقيادات في صناعة النشر من مختلف دول العالم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة