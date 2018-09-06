أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.

إمارة مكة: صاعقة تحرق مقصورة شاحنة أعلاف في منطقة حضن هادي العصيمي سبق 2018-09-06 أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 12:05 AM

إمارة مكة: صاعقة تحرق مقصورة شاحنة أعلاف في منطقة حضن ‏ أشارت عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات





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أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.