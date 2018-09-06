أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.
إمارة مكة: صاعقة تحرق مقصورة شاحنة أعلاف في منطقة حضن
أشارت عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.
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إمارة مكة: صاعقة تحرق مقصورة شاحنة أعلاف في منطقة حضنهادي العصيمي سبق 2018-09-06
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:05 AM
إمارة مكة: صاعقة تحرق مقصورة شاحنة أعلاف في منطقة حضن
أشارت عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف- الرياض) ما تسبب في احتراقها.
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