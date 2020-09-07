أعلى زيادة يومية في 10 أيام.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 2.152 إيرانيًا جديدًا

الفيروس أودى بحياة 117 مريضًا

سجلت إيران اليوم (الاثنين)، 2.152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388.810 حالات.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، أن الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، زادت 117 إلى 22.410 حالات، وفقاً لـ "رويترز".

وبدأت إيران عامًا دراسيًا جديدًا السبت الماضي؛ على الرغم من مخاوف العاملين بالقطاع الصحي والعديد من أولياء الأمور من ارتفاع حالات الإصابة، في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من تفشي الجائحة.