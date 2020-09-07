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"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلى زيادة يومية في 10 أيام.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 2.152 إيرانيًا جديدًا

الفيروس أودى بحياة 117 مريضًا

سجلت إيران اليوم (الاثنين)، 2.152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388.810 حالات.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، أن الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، زادت 117 إلى 22.410 حالات، وفقاً لـ "رويترز".

وبدأت إيران عامًا دراسيًا جديدًا السبت الماضي؛ على الرغم من مخاوف العاملين بالقطاع الصحي والعديد من أولياء الأمور من ارتفاع حالات الإصابة، في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من تفشي الجائحة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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أعلى زيادة يومية في 10 أيام.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 2.152 إيرانيًا جديدًا
سبق

سجلت إيران اليوم (الاثنين)، 2.152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388.810 حالات.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، أن الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، زادت 117 إلى 22.410 حالات، وفقاً لـ "رويترز".

وبدأت إيران عامًا دراسيًا جديدًا السبت الماضي؛ على الرغم من مخاوف العاملين بالقطاع الصحي والعديد من أولياء الأمور من ارتفاع حالات الإصابة، في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من تفشي الجائحة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:26 PM

أعلى زيادة يومية في 10 أيام.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 2.152 إيرانيًا جديدًا

الفيروس أودى بحياة 117 مريضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيران اليوم (الاثنين)، 2.152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388.810 حالات.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، أن الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، زادت 117 إلى 22.410 حالات، وفقاً لـ "رويترز".

وبدأت إيران عامًا دراسيًا جديدًا السبت الماضي؛ على الرغم من مخاوف العاملين بالقطاع الصحي والعديد من أولياء الأمور من ارتفاع حالات الإصابة، في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من تفشي الجائحة.

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