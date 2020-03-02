"أمالا" تعيّن "فوستر آند بارتنرز" مستشارين معماريين للتطوير

ضمن مشروعها على 3 مواقع فريدة بمحمية الأمير محمد بن سلمان

أعلنت "أمالا"، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية البريطانية الحائزة جوائز عدة "فوستر آند بارتنرز" مستشارين معماريين للتطوير.

ويمتد مشروع أمالا الذي يستوحي فلسفته من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر إلى 3 مواقع فريدة من نوعها تقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وهي: تريبل باي والجزيرة والساحل المطور.

وستقدم كل من هذه المواقع الثلاثة تجارب مختلفة ومميزة لزوّارها، فيما ستتولى "فوستر آند بارتنرز" مسؤولية تقديم تصاميم وحلول مبتكرة ومستدامة لمخططات ومشاريع أمالا الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمالا نيكولاس نايبلز: "تمثل أمالا تجربة فريدة من نوعها ستعيد تعريف تجربة الرفاهية الفائقة في مجملها. ونحن سعداء باختيارنا (فوستر آند بارتنرز) لتحقيق رؤيتنا، فهم يعدّون أحد أكثر الأسماء شهرة في العالم في مجال الهندسة والتصميم".

وأضاف نايبلز؛ تعاوننا مع "فوستر آند بارتنرز" سيكون مثمراً حيث يتماشى التزامهم المتواصل بالاستدامة والمشروعات الخضراء مع روحنا والتزامنا بحيادية الكربون من اليوم الأول لتشغيل المشروع، فيما نسعى لبناء واحة ساحلية ترتقي بدور السياحة المسؤولة على مستوى العالم.

وتسعى "أمالا" إلى إيجاد ارتباط عاطفي مع زوّارها من خلال تقديم تجربة فاخرة خاصة لكل ضيف حسب اختياره واحتياجه، فيما تتماشى خصوصية الوجهة مع خبراء الحياة الراقية.

وقال الشريك الرئيس في "فوستر آند بارتنرز" ستيوارت لاثام: "يتميز مشروع أمالا بحجم وطموحات كبيرة، ونحن متحمسون لمساعدة المملكة على تحقيق رؤيتها في إيجاد تجربة فاخرة لا تُنسى تحتفي بالطبيعة النقية والموقع الإيكولوجي المهم للسياح من جميع أنحاء العالم".

وتعمل "أمالا" على إعادة اختراع الأنشطة ذات الخبرة الشائعة إلى "وجهة على مدار السنة" استناداً إلى جمال البحر الأحمر وطبيعته البكر، ويمتد موسم اليخوت في البحر المتوسط من أكتوبر إلى ديسمبر، من خلال ثلاث مجموعات من المجتمعات.

وستنشئ أمالا مركزاً معترفاً به عالمياً للفنون والثقافة مع التركيز على الفن المعاصر، فضلاً عن عروض الصحة والرياضة الأكثر شمولاً وتكاملاً على مستوى العالم.

وتسعى "أمالا" إلى إيجاد تجارب فريدة تتخطى حدود الوجهات السياحية التقليدية إلى "وجهة مناسبة للسياحة طوال العام" بفضل ما تتميز به من جمال شواطئ البحر الأحمر وطبيعته النقية، وطقس نموذجي، لتمد موسم اليخوت في البحر المتوسط من أكتوبر حتى ديسمبر.

ومن خلال ثلاثة مواقع خلابة مستوحاة من الفنون ونقاء البحر ومتعة الاستجمام، ستضم "أمالا" مركزاً عالمياً للفنون تتلاقي في أرجائه أصداء الفن المعاصر، إضافة إلى إنشاء مجتمع راقٍ للاسترخاء والاستجمام والرياضة، يضم أرقى المرافق وأكثرها تكاملاً في العالم.

ويوفر "تريبل باي" ملاذاً استثنائياً للاستجمام ومرافق طبية تشخيصية حديثة وعلاجات أصلية مصممة لتبرز البيئة المحلية. وسيكون أيضاً موطناً لمجتمع رياضي وترفيهي متكامل، ومن المقرر أن يصبح الساحل المطور مركزاً رئيساً للفن المعاصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيستضيف أرقى الفعاليات الفنية والثقافية العالمية.

ومن المتوقع أن تكون الجزيرة ملاذاً هادئاً للمجتمع الفني، يقع وسط حديقة عربية تزينها مجموعة من القطع والمنحوتات الفنية.

وتنسجم "أمالا" مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مستدام مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، ويجري العمل على تطوير مشروع أمالا من خلال ثلاث مراحل رئيسة، ومن المقرر اكتمال جميع مراحل المشروع قبل تنفيذ رؤية المملكة 2030.