النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير

دعمًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات للتسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر الرابط الآتي https://2u.pw/ShZmS :.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعمًا مباشرًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتعزيزها، وتنمية قدراتهم. فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدة ستة أسابيع، بدءًا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين، وكذلك مثلهما للبنات؛ كي لا يزيد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة. فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات المواد المستهدفة، وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدة لصفوف المرحلتين كافة، إضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات للتسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر الرابط الآتي https://2u.pw/ShZmS :.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعمًا مباشرًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتعزيزها، وتنمية قدراتهم. فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدة ستة أسابيع، بدءًا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين، وكذلك مثلهما للبنات؛ كي لا يزيد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة. فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات المواد المستهدفة، وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدة لصفوف المرحلتين كافة، إضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:18 PM

بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير

دعمًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
117

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات للتسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر الرابط الآتي https://2u.pw/ShZmS :.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعمًا مباشرًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتعزيزها، وتنمية قدراتهم. فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدة ستة أسابيع، بدءًا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين، وكذلك مثلهما للبنات؛ كي لا يزيد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة. فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات المواد المستهدفة، وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدة لصفوف المرحلتين كافة، إضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة