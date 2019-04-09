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الحصيني لـ"مطاردي السحب": إذا رأيتم "العملاقة" فحافظوا على أنفسكم وحلالكم

توقع أمطار متفاوتة وبرد على الرياض والقصيم والشرقية وحائل حتى ظهر الغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الرياض والقصيم وحائل والشرقية؛ مطالبًا أصحاب الحلال بالانتباه عند تشكل السحب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "يُتوقع اليوم الثلاثاء حتى ظهر غد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية -إن شاء الله- تبشرنا بالسيول، مهم أخي المطارد للسحب حافظ على نفسك وحلالك في حال تشكل سحب عملاقة وهو متوقع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: ("تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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الحصيني لـ"مطاردي السحب": إذا رأيتم "العملاقة" فحافظوا على أنفسكم وحلالكم
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الرياض والقصيم وحائل والشرقية؛ مطالبًا أصحاب الحلال بالانتباه عند تشكل السحب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "يُتوقع اليوم الثلاثاء حتى ظهر غد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية -إن شاء الله- تبشرنا بالسيول، مهم أخي المطارد للسحب حافظ على نفسك وحلالك في حال تشكل سحب عملاقة وهو متوقع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: ("تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:52 AM

الحصيني لـ"مطاردي السحب": إذا رأيتم "العملاقة" فحافظوا على أنفسكم وحلالكم

توقع أمطار متفاوتة وبرد على الرياض والقصيم والشرقية وحائل حتى ظهر الغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,501

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الرياض والقصيم وحائل والشرقية؛ مطالبًا أصحاب الحلال بالانتباه عند تشكل السحب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "يُتوقع اليوم الثلاثاء حتى ظهر غد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية -إن شاء الله- تبشرنا بالسيول، مهم أخي المطارد للسحب حافظ على نفسك وحلالك في حال تشكل سحب عملاقة وهو متوقع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: ("تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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