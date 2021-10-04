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"أبل" تجهّز مفاجأة جديدة هذا الخريف بعد "آيفون 13" و"آيباد"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي أن تمدّد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها -قبل أيام- هواتف "آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، نقلاً عن مصادر من داخل "أبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصداراً جديداً من حواسيب "ماك بوك برو".

وتشير المصادر إلى أن أبل تجهّز تصميماً جديداً كاملاً لحواسيب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".

ورجّحت التقارير أن يتم إطلاق حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم دعم حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، إضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماماً في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

وستوفر أبل إصدارَين من "ماك بوك برو" أحدهما باسم "إم 1" بشاشة ذات قياس 16 بوصة، والآخر "إم 2" بقياس 14 بوصة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تجهّز مفاجأة جديدة هذا الخريف بعد "آيفون 13" و"آيباد"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي أن تمدّد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها -قبل أيام- هواتف "آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، نقلاً عن مصادر من داخل "أبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصداراً جديداً من حواسيب "ماك بوك برو".

وتشير المصادر إلى أن أبل تجهّز تصميماً جديداً كاملاً لحواسيب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".

ورجّحت التقارير أن يتم إطلاق حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم دعم حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، إضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماماً في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

وستوفر أبل إصدارَين من "ماك بوك برو" أحدهما باسم "إم 1" بشاشة ذات قياس 16 بوصة، والآخر "إم 2" بقياس 14 بوصة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:09 AM

"أبل" تجهّز مفاجأة جديدة هذا الخريف بعد "آيفون 13" و"آيباد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي أن تمدّد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها -قبل أيام- هواتف "آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، نقلاً عن مصادر من داخل "أبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصداراً جديداً من حواسيب "ماك بوك برو".

وتشير المصادر إلى أن أبل تجهّز تصميماً جديداً كاملاً لحواسيب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".

ورجّحت التقارير أن يتم إطلاق حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم دعم حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، إضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماماً في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

وستوفر أبل إصدارَين من "ماك بوك برو" أحدهما باسم "إم 1" بشاشة ذات قياس 16 بوصة، والآخر "إم 2" بقياس 14 بوصة.

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