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أمطار غزيرة على "جازان" و"الباحة".. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أحد المسارحة، والداير، والدرب، والريث، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة)، والقرى المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

من جهتها جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيه الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أمطار حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية جازان الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على "جازان" و"الباحة".. و"المدني" يدعو للحذر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أحد المسارحة، والداير، والدرب، والريث، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة)، والقرى المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

من جهتها جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيه الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:25 AM

أمطار غزيرة على "جازان" و"الباحة".. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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2,012

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أحد المسارحة، والداير، والدرب، والريث، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة)، والقرى المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

من جهتها جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيه الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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